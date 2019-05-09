Бразильський новачок "Шахтаря" оцінив рівень чемпіонату України
Київ • УНН
КИЇВ. 9 травня. УНН. Півзахисник "Шахтаря" з Бразилії Тете поділився думками про адаптацію, рівень чемпіонату України та майбутній матч з "Олександрією", повідомляє УНН з посиланням на сайт "помаранчево-чорних".
"Думаю, що адаптувався досить швидко. У нас дуже сильна команда, хлопці відмінно мене прийняли, і це важливо для мого прогресу в клубі. Сподіваюся, з часом я додам ще. Алан Патрік, Тайсон, Жуніор Мораес, Дентіньо - це ті хлопці, які, можна сказати, займаються тут зі мною", - розпочав Тете.
Також бразильцю сподобався рівень нинішнього чемпіонату України.
"Дуже хороший чемпіонат, багато сильних суперників, і ми в свою чергу старанно працюємо, щоб бути кращими в Україні", - підкреслив гравець середньої ланки поля.
Також бразилець перерахував сильні сторони майбутнього опонента "гірників" – "Олександрії": "це сильна команда, яка грає в довгий пас і небезпечна в контратаках. Але ми до цього готові і постараємося показати свій футбол".
Нагадаємо, що Тете входить до числа найбільш перспективних футболістів Бразилії.