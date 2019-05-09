Бразильський новачок "Шахтаря" оцінив рівень чемпіонату України

"Думаю, що адаптувався досить швидко. У нас дуже сильна команда, хлопці відмінно мене прийняли, і це важливо для мого прогресу в клубі. Сподіваюся, з часом я додам ще. Алан Патрік, Тайсон, Жуніор Мораес, Дентіньо - це ті хлопці, які, можна сказати, займаються тут зі мною", - розпочав Тете.

Також бразильцю сподобався рівень нинішнього чемпіонату України.

"Дуже хороший чемпіонат, багато сильних суперників, і ми в свою чергу старанно працюємо, щоб бути кращими в Україні", - підкреслив гравець середньої ланки поля.

Також бразилець перерахував сильні сторони майбутнього опонента "гірників" – "Олександрії": "це сильна команда, яка грає в довгий пас і небезпечна в контратаках. Але ми до цього готові і постараємося показати свій футбол".

Нагадаємо, що Тете входить до числа найбільш перспективних футболістів Бразилії.