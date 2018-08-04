Бразильский новичок принес "Ворскле" первую победу в УПЛ
Киев • УНН
КИЕВ. 4 августа. УНН. Во Львове прошел поединок третьего тура чемпионата Украины по футболу с участием полтавской “Ворсклы” и ФК “Львов”, передает корреспондент УНН.
Забег на третьей минуте бразильца Панамби по левому флангу атаку сопровождался выходом с вратарем Шустом, который вышел победителем в дуэли. Впоследствии бразильского форварда львовян Дуарте было в подкате сбит в штрафной зоне. Сам пострадавший принялся выполнять штрафной с которым справился Шуст и перевел мяч с левого угла ворот на угловой.
Значительные страсти в игре разгорелись в заключительные 15 минут. Дуарте не замкнул прострел Тейлора. Зато полтавчане провели голевой выпад, который закончил новичок клуба Карека.
На 89 минуте арбитр встречи удалил по представителю команд — Коломоец у полтавчан и Голикова у львовян, но цифры на табло остались без изменений.
Таким образом, “Ворскла” набрала первые очки в чемпионате. “Львов” имеет аналогичное количество баллов — 3.