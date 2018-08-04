Бразильський новачок приніс "Ворсклі" першу перемогу в УПЛ

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КИЇВ. 4 серпня. УНН. У Львові пройшов поєдинок третього туру чемпіонату України з футболу за участі полтавської “Ворскли” та ФК “Львів”, передає кореспондент УНН.

Забіг на третій хвилині бразильця Панамбі по лівому флангу атаку супроводжувався виходом з воротарем Шустом, який вийшов переможцем у дуелі. Згодом бразильського форварда львів’ян Дуарте було у підкаті збито в карній зоні. Сам постраждалий прийнявся виконувати штрафний з яким впорався Шуст та перевів м’яч з лівого кута воріт на кутовий.

Значні пристрасті у грі розгорілися в заключні 15 хвилин. Дуарте не замкнув простріл Тейлора. Натомість полтавчани здійснили гольовий випад, який закінчив новачок клубу Карека.

На 89 хвилині арбітр зустрічі вилучив по представнику команд — Коломоєца у полтавчан і Голікова у львів’ян, але цифри на табло залишились без змін.

Таким чином, “Ворскла” набрала перші очки в чемпіонаті. “Львів” має аналогічну кількість балів — 3.

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