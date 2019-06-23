Бразильский нападающий покинул расположение полтавской "Ворсклы"
Киев • УНН
КИЕВ. 23 июня. УНН. Полтавская "Ворскла" с полноправным главным тренером Виталием Косовским и новосформированным тренерским штабом очертила объемы работы на ближайшее будущее, сообщает УНН со ссылкой на сайт полтавчан.
Уже попрощался с партнерами по команде опытный страж ворот Богдан Шуст, который продолжит карьеру в "Ингульце". Истек срок арендного соглашения с бразильским нападающим Карека.
Зато из аренды в "Металлисте-1925" вернулся 22-летний вратарь Даниил Каневцев, который провел отличный сезон в Харькове.
Отметим, что 22-летний Карека в прошлую кампанию отыграл за полтавчан 31 встречу и забил три раза при одном ассисте.
Добавим, до 26-го числа "Ворскла" будет работать в родном городе, а с 27-го июня по 12 июля примет участие в учебно-тренировочном сборе неподалеку турецкого Стамбула.