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Бразильский нападающий покинул расположение полтавской "Ворсклы"

Киев • УНН

 • 10780 просмотра

КИЕВ. 23 июня. УНН. Полтавская "Ворскла" с полноправным главным тренером Виталием Косовским и новосформированным тренерским штабом очертила объемы работы на ближайшее будущее, сообщает УНН со ссылкой на сайт полтавчан.

Бразильский нападающий покинул расположение полтавской "Ворсклы"

Уже попрощался с партнерами по команде опытный страж ворот Богдан Шуст, который продолжит карьеру в "Ингульце". Истек срок арендного соглашения с бразильским нападающим Карека.

Зато из аренды в "Металлисте-1925" вернулся 22-летний вратарь Даниил Каневцев, который провел отличный сезон в Харькове.

Отметим, что 22-летний Карека в прошлую кампанию отыграл за полтавчан 31 встречу и забил три раза при одном ассисте.

Добавим, до 26-го числа "Ворскла" будет работать в родном городе, а с 27-го июня по 12 июля примет участие в учебно-тренировочном сборе неподалеку турецкого Стамбула.

Украинские Национальные Новости

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