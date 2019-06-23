Бразильський нападник покинув стан полтавської "Ворскли"
Київ • УНН
КИЇВ. 23 червня. УНН. Полтавська "Ворскла" з повноправним головним тренером Віталієм Косовським та новосформованим тренерським штабом окреслила обсяги роботи на найближче майбутнє, повідомляє УНН з посиланням на сайт полтавчан.
Вже попрощався з партнерами по команді досвідчений страж воріт Богдан Шуст, який продовжить кар’єру в "Інгульці". Збіг термін орендної угоди з бразильським нападником Карекою.
Натомість з оренди в "Металісті-1925" повернувся 22-річний воротар Данило Каневцев, який провів відмінний сезон у Харкові.
Зазначимо, що 22-річний Карека минулої кампанії відіграв за полтавчан 31 зустріч і забив три рази при одному асисту.
Додамо, до 26-го числа "Ворскла" працюватиме в рідному місті, а з 27-го червня по 12 липня візьме участь у навчально-тренувальному зборі неподалік турецького Стамбула.