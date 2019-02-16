Бразилия "забанила" экспорт курятины

"Это мясо кур, выпущенное в октябре-ноябре прошлого года", - пишет издание. Из отзываемой партии 164,7 тонны были предназначены для внутреннего рынка, еще 299,6 тонн шли на экспорт.

"Часть продукции уже дала положительный результат на сальмонеллу. Но в качестве меры предосторожности компания убирает всю продукцию", - уточняет издание.

При этом не упоминается, в какие страны Perdigao планировала поставить продукцию. Известно лишь, что 164,7 тонны курятины могли попасть на полки магазинов 16 бразильских штатов.

Бразилия является топовым игроком на мировом рынке курятины и одним из главных конкурентов Украины. В силу последних событий Бразилия ослабила позиции, чем воспользовалась Украина, вытеснив частично бразильскую курятину и заменив отечественной.

Ранее УНН сообщал,что в прошлом году Украина поднялась на 6-е место в мировом рейтинге экспортеров курятины, обогнав Россию и Канаду. В странах ЕС Украина - среди трех главных поставщиков.

Основной экспортер Украине - агрохолдинг "Мироновский хлебопродукт" Юрия Косюка. Доля его компании в общем экспорте продукта составляет 88%.