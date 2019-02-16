Бразилия "забанила" экспорт курятины
Киев • УНН
КИЕВ. 16 февраля. УНН. Бразильская компания BRF отозвала сотни тонн курятины марки Perdigao с подозрением на сальмонеллу, передает УНН со ссылкой на globo.com.
"Это мясо кур, выпущенное в октябре-ноябре прошлого года", - пишет издание. Из отзываемой партии 164,7 тонны были предназначены для внутреннего рынка, еще 299,6 тонн шли на экспорт.
"Часть продукции уже дала положительный результат на сальмонеллу. Но в качестве меры предосторожности компания убирает всю продукцию", - уточняет издание.
При этом не упоминается, в какие страны Perdigao планировала поставить продукцию. Известно лишь, что 164,7 тонны курятины могли попасть на полки магазинов 16 бразильских штатов.
Бразилия является топовым игроком на мировом рынке курятины и одним из главных конкурентов Украины. В силу последних событий Бразилия ослабила позиции, чем воспользовалась Украина, вытеснив частично бразильскую курятину и заменив отечественной.
Ранее УНН сообщал,что в прошлом году Украина поднялась на 6-е место в мировом рейтинге экспортеров курятины, обогнав Россию и Канаду. В странах ЕС Украина - среди трех главных поставщиков.
Основной экспортер Украине - агрохолдинг "Мироновский хлебопродукт" Юрия Косюка. Доля его компании в общем экспорте продукта составляет 88%.