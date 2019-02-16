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Бразилія "забанила" экспорт курятины

Бразилія "забанила" экспорт курятины

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 лютого. УНН. Бразильська компанія BRF відкликала сотні тонн курятини марки Perdigao з підозрою на сальмонелу, передає УНН з посиланням на globo.com.

"Це м'ясо курей, випущене в жовтні-листопаді минулого року", - пише видання. З відкликаної партії 164,7 тонни були призначені для внутрішнього ринку, ще 299,6 тонн йшли на експорт.

"Частина продукції вже дала позитивний результат на сальмонелу. Але в якості запобіжного заходу компанія прибирає всю продукцію", - уточнює видання.

При цьому не згадується, в які країни Perdigao планувала поставити продукцію. Відомо лише, що 164,7 тонни курятини могли потрапити на полиці магазинів 16 бразильських штатів.

Бразилія є топовим гравцем на світовому ринку курятини і одним з головних конкурентів України. В силу останніх подій Бразилія послабила позиції, чим скористалася Україна, витіснивши частково бразильську курятину і замінивши вітчизняною.

Раніше УНН повідомляв, що в минулому році Україна піднялася на 6-е місце в світовому рейтингу експортерів курятини, обігнавши Росію і Канаду. У країнах ЄС Україна - серед трьох головних постачальників.

Основний експортер Україні - агрохолдинг "Миронівський хлібопродукт" Юрія Косюка. Частка його компанії в загальному експорті продукту становить 88%.

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