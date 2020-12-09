Бразилия сообщила о первом случае заражения смертельно опасным грибком Candida auris
Киев • УНН
КИЕВ. 9 декабря. УНН. Заражение человека смертельно опасным грибком Candida auris впервые обнаружено в Бразилии. Об этом сообщил во вторник Национальное агентство по санитарному надзору (Anvisa), передает УНН.
Как уточняется, микроорганизм обнаружен у пациента отделения интенсивной терапии одной из больниц северо-восточного штата Баия.
“Проводятся исследования его фенотипа для определения чувствительности микроорганизма”, — говорится в сообщении на сайте органа. Медорганизации страны выдана рекомендация по усилению профилактики и контроля за распространением грибка.
Грибок Candida auris был впервые определен в качестве возбудителя заболевания у человека в 2009 году в Японии. Некоторые его штаммы устойчивы ко всем трем основным классам противогрибковых препаратов, а его точное определение возможно только с помощью специальных лабораторных методов. Первый случай заражения Candida auris в Латинской Америке был обнаружен в 2012 году в Венесуэле. Тогда возбудитель заболевания был выявлен сразу у 18 пациентов больницы в Маракайбо, 13 из которых были детьми.
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