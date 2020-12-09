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Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине - американские СМИ
01:40 • 21021 просмотра

Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине - американские СМИ

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 79946 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 101104 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 117239 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 152154 просмотра

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Бразилия сообщила о первом случае заражения смертельно опасным грибком Candida auris

Бразилия сообщила о первом случае заражения смертельно опасным грибком Candida auris

Киев  •  УНН

 • 16058 просмотра

КИЕВ. 9 декабря. УНН. Заражение человека смертельно опасным грибком Candida auris впервые обнаружено в Бразилии. Об этом сообщил во вторник Национальное агентство по санитарному надзору (Anvisa), передает УНН.

Как уточняется, микроорганизм обнаружен у пациента отделения интенсивной терапии одной из больниц северо-восточного штата Баия.

“Проводятся исследования его фенотипа для определения чувствительности микроорганизма”, — говорится в сообщении на сайте органа. Медорганизации страны выдана рекомендация по усилению профилактики и контроля за распространением грибка.

Грибок Candida auris был впервые определен в качестве возбудителя заболевания у человека в 2009 году в Японии. Некоторые его штаммы устойчивы ко всем трем основным классам противогрибковых препаратов, а его точное определение возможно только с помощью специальных лабораторных методов. Первый случай заражения Candida auris в Латинской Америке был обнаружен в 2012 году в Венесуэле. Тогда возбудитель заболевания был выявлен сразу у 18 пациентов больницы в Маракайбо, 13 из которых были детьми.

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