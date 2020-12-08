Спалах "невідомої хвороби" в Індії: є перша жертва, влада оголосила попередні причини госпіталізації сотень людей

Влада розглядає отруєння хлорорганічними сполуками як один з можливих варіантів, але остаточний висновок зроблять після завершення досліджень, повідомляє Reuters з посиланням на місцевих чиновників.

Спалах невідомого захворювання почався в минулу суботу, 5 грудня. У людей різних вікових груп, в тому числі дітей, спостерігали такі симптоми як запаморочення, непритомність, головний біль і блювота. До вечора 7 грудня о цілому госпіталізували 476 осіб, але багатьох з них — 332 людини — вже виписали з лікарень, повідомила газета Times of India. Відомо про одну померлу людину — це 45-річний чоловік. За останні 24 години, за даними влади на ранок 8 грудня, нікого більше не госпіталізували.

Дослідження хворих на коронавірусну інфекцію та інші відомі захворювання дало негативний результат. Зараз декілька команд експертів з провідних наукових установ країни вивчають зв’язок хлорорганічних сполук з погіршенням стану здоров’я жителів, повідомив журнал India Today.

Довідка: застосування хлорорганічних сполук заборонено або обмежено в багатьох країнах через те, що вони можуть стати причиною онкологічних захворювань і нанести іншу шкоду здоров’ю. Такі сполуки можуть залишатися в навколишньому середовищі довгі роки. Reuters зазначає, що неясно, наскільки інтенсивно хлорорганічні сполуки використовують в Індії, хоча їх застосовували в ДДТ — забороненому інсектициді, за допомогою якого в країні боролися з комарами, які переносили малярію і лихоманку Денге.