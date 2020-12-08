Вспышка "неизвестной болезни" в Индии: есть первая жертва, власти объявили предварительные причины госпитализации сотен людей
Киев • УНН
КИЕВ. 8 декабря. УНН. Власти штата Андхра-Прадеш на юго-востоке Индии подозревают, что причиной массового недомогания у жителей города Элуру стали токсичные хлорорганические соединения, которые используют в качестве пестицидов и при борьбе с комарами, пишет УНН со ссылкой на Reuters.
Власти рассматривают отравление хлорорганическими соединениями как один из возможных вариантов, но окончательный вывод сделают после завершения исследований, сообщает Reuters со ссылкой на местных чиновников.
Вспышка неизвестного заболевания началась в минувшую субботу, 5 декабря. У людей разных возрастов, в том числе детей, наблюдали такие симптомы как головокружение, обморок, головная боль и рвота. К вечеру 7 декабря в общей сложности госпитализировали 476 человек, но многих из них — 332 человек — уже выписали из больниц, сообщила газета Times of India. Известно об одном умершем человеке — это 45-летний мужчина. За последние 24 часа, по данным властей на утро 8 декабря, никого больше не госпитализировали.
Исследование заболевших на коронавирусную инфекцию и другие известные заболевания дало отрицательный результат. Сейчас несколько команд экспертов из ведущих научных учреждений страны изучают связь хлорорганических соединений с ухудшением состояния здоровья жителей, сообщил журнал India Today.
Справка: применение хлорорганических соединений запрещено или ограничено во многих странах из-за того, что они могут стать причиной онкологических заболеваний и нанести другой вред здоровью. Такие соединения могут оставаться в окружающей среде долгие годы. Reuters указывает, что неясно, насколько интенсивно хлорорганические соединения используют в Индии, хотя их применяли в ДДТ — запрещенном инсектициде, с помощью которого в стране боролись с комарами, разносчиками малярии и лихорадки Денге.