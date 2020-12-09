Бразилія повідомила про перший випадок зараження смертельно небезпечним грибком Candida auris
Київ • УНН
КИЇВ. 9 грудня. УНН. Зараження людини смертельно небезпечним грибком Candida auris вперше виявлений в Бразилії. Про це повідомило у вівторок Національне агентство з санітарного нагляду (Anvisa), передає УНН.
Як уточнюється, мікроорганізм виявлений у пацієнта відділення інтенсивної терапії однієї з лікарень північно-східного штату Баїя.
“Проводяться дослідження його фенотипу для визначення чутливості мікроорганізму”, — йдеться в повідомленні на сайті органу. Медорганізаціі країни видана рекомендація щодо посилення профілактики і контролю за поширенням грибка.
Грибок Candida auris був вперше визначено в якості збудника захворювання у людини в 2009 році в Японії. Деякі його штами є стійкими до всіх трьох основних класах протигрибкових препаратів, а його точне визначення можливо тільки за допомогою спеціальних лабораторних методів. Перший випадок зараження Candida auris в Латинській Америці був виявлений в 2012 році в Венесуелі. Тоді збудник захворювання було виявлено відразу у 18 пацієнтів лікарні в Маракайбо, 13 з яких були дітьми.
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