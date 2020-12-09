Бразилія повідомила про перший випадок зараження смертельно небезпечним грибком Candida auris

Як уточнюється, мікроорганізм виявлений у пацієнта відділення інтенсивної терапії однієї з лікарень північно-східного штату Баїя.

“Проводяться дослідження його фенотипу для визначення чутливості мікроорганізму”, — йдеться в повідомленні на сайті органу. Медорганізаціі країни видана рекомендація щодо посилення профілактики і контролю за поширенням грибка.

Грибок Candida auris був вперше визначено в якості збудника захворювання у людини в 2009 році в Японії. Деякі його штами є стійкими до всіх трьох основних класах протигрибкових препаратів, а його точне визначення можливо тільки за допомогою спеціальних лабораторних методів. Перший випадок зараження Candida auris в Латинській Америці був виявлений в 2012 році в Венесуелі. Тоді збудник захворювання було виявлено відразу у 18 пацієнтів лікарні в Маракайбо, 13 з яких були дітьми.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Спалах “невідомої хвороби” в Індії: є перша жертва, влада оголосила попередні причини госпіталізації сотень людей