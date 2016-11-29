Бразилия объявила трехдневный траур после авиакатастрофы в Колумбии

КИЕВ. 29 ноября. УНН. Бразильское правительство во вторник объявило три дня траура по жертвам катастрофы самолета, разбившегося в Колумбии, в результате чего погибли 76 человек, включая большую часть бразильской футбольной команды "Шапекоэнсе", передает УНН со ссылкой на AFP.