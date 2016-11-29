Бразилия объявила трехдневный траур после авиакатастрофы в Колумбии
Киев • УНН
КИЕВ. 29 ноября. УНН. Бразильское правительство во вторник объявило три дня траура по жертвам катастрофы самолета, разбившегося в Колумбии, в результате чего погибли 76 человек, включая большую часть бразильской футбольной команды "Шапекоэнсе", передает УНН со ссылкой на AFP.
Президент Мишель Тэмер заявил о периоде траура.
Колумбийские чиновники сообщили, что пять человек выжили, когда чартерный самолет из Сан-Паулу в Бразилии разбился неподалеку от Медельина в Колумбии.