Бразилія оголосила триденну жалобу після авіакатастрофи в Колумбії
Київ • УНН
КИЇВ. 29 листопада. УНН. Бразильський уряд у вівторок оголосив три дні жалоби за жертвами катастрофи літака, який розбився в Колумбії, внаслідок чого загинули 76 осіб, включаючи велику частину бразильської футбольної команди "Шапекоенсе", передає УНН з посиланням на AFP.
Президент Мішель Темер заявив про період жалоби.
Колумбійські чиновники повідомили, що п'ять людей вижили, коли чартерний літак з Сан-Паулу в Бразилії розбився недалеко від Медельїна у Колумбії.