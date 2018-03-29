Бразилия обыграла Германию в спарринге лидеров рейтинга ФИФА

Это была первая встреча команд после памятного полуфинала ЧМ-2014 в Белу-Оризонти, когда хозяева предыдущего Мундиаля получили поражение от его будущих победителей со счетом 1:7.

Игра показала, что наиболее важной новая встреча оказалась для “селесао”: Тит выпустил на поле близкий к оптимальному состав, если не считать отсутствующего из-за травмы Неймара, который провел матч в режиме теста плей-офф чемпионата мира — предельно внимательно.

На этот раз ничего похожего на 1:7 зрители не увидели. Единственный гол на 37-й минуте ударом головой в упор забил молодой форвард “Манчестер Сити” Габриэл Жезус. После этого Бразилия играла в защитной манере. Впрочем, Йоахим Лев явно решал в игре свои задачи — продолжал активную ротацию и проверял ближайший резерв.

Отметим, что футболисты “Шахтера” Фред, Исмаили и Тайсон провели весь матч на скамейке запасных. Зато полный поединок на поле сыграли экс-игроки “горняков” Фернандиньо и Виллиан, а Дуглас Коста вышел на замену во втором тайме (с 73 минуты).

Примечательно, что немцы возглавляют рейтинг ФИФА с 1609 зачетными очками, а бразильцы идут следом (1489).

Напомним, что в предыдущем спарринге бразильцы разбили россиян (3:0).