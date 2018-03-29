Бразилія обіграла Німеччину у спарингу лідерів рейтингу ФІФА
Київ • УНН
КИЇВ. 29 березня. УНН. У Берліні в підготовчій грі до чемпіонату світу 2018 року зійшлися лідери рейтингу ФІФА - Німеччина і Бразилія, повідомляє УНН з посиланням на сайт ФІФА.
Це була перша зустріч команд після пам’ятного півфіналу ЧС-2014 в Белу-Орізонті, коли господарі попереднього Мундіалю отримали поразку від його майбутніх переможців з рахунком 1:7.
Гра показала, що найбільш важливою нова зустріч виявилася для “селесао”: Тіте випустив на поле близький до оптимального складу, якщо не брати до уваги відсутнього через травму Неймара, який провів матч в режимі тесту плей-оф чемпіонату світу — гранично уважно.
На цей раз нічого схожого на 1:7 глядачі не побачили. Єдиний гол на 37-й хвилині ударом головою в упор забив молодий форвард “Манчестер Сіті” Габріел Жезус. Після цього Бразилія грала в захисній манері. Втім, Йоахим Лев явно вирішував в грі свої завдання — вів активну ротацію і перевіряв найближчий резерв.
Відзначимо, що футболісти “Шахтаря” Фред, Ісмаїлі і Тайсон провели весь матч на лаві запасних. Зате повний поєдинок на полі відіграли екс-гравці “гірників” Фернандіньо і Вілліан, а Дуглас Коста вийшов на заміну в другому таймі (з 73 хвилини).
Примітно, що німці очолюють рейтинг ФІФА з 1609 заліковими очками, а бразильці йдуть слідом (1489).
Нагадаємо, що у попередньому спарингу бразильці розбили росіян (3:0).