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Брат спас жизнь брату: Степанов рассказал о первой за 13 лет пересадке костного мозга в Украине

Брат спас жизнь брату: Степанов рассказал о первой за 13 лет пересадке костного мозга в Украине

Киев  •  УНН

 • 13876 просмотра

КИЕВ. 25 апреля. УНН. Министр здравоохранения Украины Максим Степанов рассказал о первой за 13 лет пересадке костного мозга в Украине. В результате операции старший брат отдал часть своего костного мозга для трансплантации младшему. Об "уникальной" операции Степанов рассказал на своей странице в Facebook, передает УНН.

Цитата

“Брат спас жизнь брату. 23 апреля из Киевского центра трансплантации костного мозга выписали пациента, которому месяц назад сделали уникальную операцию — пересадку костного мозга от родственника”, — рассказал Степанов.

Министр рассказал детали: пациентом был 18-летний Александр Цимбалюк из Прикарпатья. Донор — его 20-летний брат.

“В декабре 2020 года Александру диагностировали тяжелую форму апластической анемии. Единственным вариантом выздороветь ему была трансплантация костного мозга. Его старший брат в прямом смысле пожертвовал частью себя, чтобы дать шанс на жизнь родному человеку”, — рассказал глава Минздрава.

Детали

По его словам, украинские врачи справились “на отлично”, несмотря на то, что операция из-за нехватки специфического оборудования последний раз делалась в Украине 13 лет назад. “Все это время пациентов, нуждающихся в ТКМ, отправляли за границу, где такая операция стоит 3,5 млн гривен. В Украине она обойдется в 1,36 млн грн”, — рассказал министр.

“Когда год назад я пришел на должность министра, поставил себе цель: достичь полной трансплантационной независимости Украины. Ведь имея лучших врачей, имея научную базу, мы можем спасать гораздо больше жизней, чем сейчас, и вкладывать средства в развитие своей медицины”, — добавил Степанов.

Глава Минздрава написал, что искренне радуется вместе с родственниками Александра, “ведь таким операциям мы приближаем эту высокую цель”.

Он резюмировал, что в течение 2021 года предусмотрено 300 трансплантаций костного мозга в Украине. “Каждый год эта цифра будет расти”, — заключил министр.

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Справка

Ежегодно более 5 тісяч украинцев нуждаются в пересадке органов. Чаще всего — почек. Спрос на них достигает 2500 органов.

По данным Минздрава, в 2020 году в Украине сделали 118 трансплантаций органов: 8 — сердца, 19 — печени, 91 — почки. Также тогда сделали 138 операций по трансплантации костного мозга. В то же время в 2019 сделали 78 трансплантаций органов: 71 — почки 6 — печени, 1 — сердца.

Контекст

Ранее Министр здравоохранения Украины Максим Степанов сообщал, что в 2021 году в Украине планируют сделать минимум 250 операций по трансплантации органов и тканей, почти в 2 раза больше по сравнению с прошлым годом.

Так, с начала января 2021 провели 37 трансплантаций почки, 7 — печени, 4 — сердца. Эти 48 операций провели в 13 центрах. Степанов также напомнил, что бюджет на развитие системы трансплантации в Украине в этом году увеличили в 5 раз (ранее министр уточнял, что эту сумму увеличили со 112 до 502 миллионов гривен).

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