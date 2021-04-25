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Брат врятував життя брату: Степанов розповів про першу за 13 років пересадку кісткового мозку в Україні

Брат врятував життя брату: Степанов розповів про першу за 13 років пересадку кісткового мозку в Україні

Київ • УНН

 • 13884 перегляди

КИЇВ. 25 квітня. УНН. Міністр охорони здоров’я України Максим Степанов розповів про першу за 13 років пересадку кісткового мозку в Україні. В результаті операції старший брат віддав частину свого кісткового мозку для трансплантації молодшому. Про “унікальну” операцію Степанов розповів на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

Цитата

“Брат врятував життя брату. 23 квітня з Київського центру трансплантації кісткового мозку виписали пацієнта, якому місяць тому зробили унікальну операцію — пересадку кісткового мозку від родича”, — розповів Степанов.

Міністр розповів деталі: пацієнтом був 18-річний Олександр Цимбалюк із Прикарпаття. Донор — його 20-річний брат.

“У грудні 2020 Олександру діагностували важку форму апластичної анемії. Єдиним варіантом одужати для нього була трансплантація кісткового мозку. Його старший брат в прямому сенсі пожертвував частинкою себе, щоб дати шанс на життя рідній людині”, — розповів очільник МОЗ.

Деталі

За його словами, українські лікарі впоралися “на відмінно” попри те, що така операція через брак специфічного обладнання востаннє робилася в Україні 13 років тому. “Весь цей час пацієнтів, які потребували ТКМ, відправляли за кордон, де така операція коштує 3,5 млн гривень. В Україні вона обійдеться у 1,36 млн грн”, — розповів міністр.

“Коли рік тому я прийшов на посаду міністра, поставив собі мету: досягти повної трансплантаційної незалежності України. Адже маючи найкращих лікарів, маючи наукову базу, ми можемо рятувати набагато більше життів, ніж зараз, і вкладати кошти в розвиток своєї медицини”, — додав Степанов.

Очільник МОЗ написав, що щиро радіє разом з родичами Олександра, “адже такими операціями ми наближаємо цю високу мету”.

Він резюмував, що протягом 2021 року передбачено 300 трансплантацій кісткового мозку в Україні. “Щороку ця цифра зростатиме”, — заключив міністр.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: В Україні провели три трансплантації органів від одного донора: авіацію МВС залучили до перевезення донорських органів

Довідково

Щороку понад 5 тисяч українців потребують пересадки органів. Найчастіше — нирок. Попит на них сягає до 2,5 тисяч органів.

За даними МОЗ, у 2020 році в Україні зробили 118 трансплантацій органів: 8 — серця, 19 — печінки, 91 — нирки. Також тоді зробили 138 операцій з трансплантації кісткового мозку. Водночас у 2019 зробили 78 трансплантацій органів: 71 — нирки; 6 — печінки, 1 — серця.

Контекст

Раніше Міністр охорони здоров’я України Максим Степанов повідомляв, що у 2021 році в Україні планують зробити мінімум 250 операцій з трансплантації органів та тканин, що майже у 2 рази більше у порівнянні з минулим роком.

Так, з початку січня 2021 року провели 37 трансплантацій нирки, 7 — печінки, 4 — серця. Ці 48 операцій провели у 13 центрах. Степанов також нагадав, що бюджет на розвиток системи трансплантації в Україні цьогоріч збільшили у 5 разів (раніше міністр уточняв, що цю суму збільшили зі 112 до 502 мільйонів гривень).

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