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Бесплатные спортивно-оздоровительные занятия в Броварах: как город поддерживает военных и их семьи
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Бесплатные спортивно-оздоровительные занятия в Броварах: как город поддерживает военных и их семьи

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Маты и страх: действующие и бывшие сотрудники рассказали о стиле управления "мамы АРМА" Думы
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Маты и страх: действующие и бывшие сотрудники рассказали о стиле управления "мамы АРМА" Думы

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Броварской горсовет увеличил финансирование программы развития физкультуры и спорта на 1,5 млн грн
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В Киеве часть путей нуждается в замене: где до конца года планируют завершить ремонт
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В Киеве часть путей нуждается в замене: где до конца года планируют завершить ремонт

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Международные гранты и поддержка малого бизнеса: возможности для предпринимателей в малых городах Украины
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Брак онлайн в "Дії": сколько пар уже поженились

Брак онлайн в "Дії": сколько пар уже поженились

Киев  •  УНН

14:44 • 2915 просмотра

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7 тысяч пар подали заявку на онлайн-бракосочетание через приложение «Дія». Более миллиона украинцев воспользовались функцией онлайн-предложения, а весь процесс бракосочетания занимает всего 30 минут.

Через приложение "Дія" уже поженилось 700 пар, 7 тыс. подали заявку. Об этом заявил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Михаил Федоров в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

700 пар поженились, 7 тыс. подали заявку и постепенно будут жениться. Более 1 млн человек сделали друг другу предложение

- сказал Федоров.

Дополнение

Федоров сообщал, что за 3 недели украинцы сделали более 1 миллиона предложений в "Дії".

9 сентября этого года в приложении "Дія" появилась возможность бракосочетания онлайн, которое продлится около 30 минут.

Только за 4 дня с начала запуска функции украинцы сделали 416 тыс. предложений, 1247 пар подали заявления, 197 пар уже поженились.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ОбществоТехнологии
mykhailo-fedorovМихаил Федоров
ukrainaУкраина