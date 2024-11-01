Брак онлайн в "Дії": сколько пар уже поженились
Киев • УНН
7 тысяч пар подали заявку на онлайн-бракосочетание через приложение «Дія». Более миллиона украинцев воспользовались функцией онлайн-предложения, а весь процесс бракосочетания занимает всего 30 минут.
Через приложение "Дія" уже поженилось 700 пар, 7 тыс. подали заявку. Об этом заявил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Михаил Федоров в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.
700 пар поженились, 7 тыс. подали заявку и постепенно будут жениться. Более 1 млн человек сделали друг другу предложение
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Федоров сообщал, что за 3 недели украинцы сделали более 1 миллиона предложений в "Дії".
9 сентября этого года в приложении "Дія" появилась возможность бракосочетания онлайн, которое продлится около 30 минут.
Только за 4 дня с начала запуска функции украинцы сделали 416 тыс. предложений, 1247 пар подали заявления, 197 пар уже поженились.