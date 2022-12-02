Проблемы с боеприпасами и логистикой: британская разведка объяснила, почему армия рф не может наступать
Киев • УНН
КИЕВ. 2 декабря. УНН. Нехватка боеприпасов и проблемы с логистикой, вероятно, ограничивают возможность российской армии восстановить широкомасштабное наступление в Украине. Об этом говорится в отчете разведки министерства обороны Великобритании, передает УНН.
Детали
Как отметили, вывод российских войск с правого берега Херсонской области дал Вооруженным силам Украины возможность наносить удары по дополнительным логистическим узлам и коммуникациям врага.
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"Эта угроза, вероятно, побудила российских логистов переместить узлы поставок, в частности железнодорожные перевалочные пункты, далее к югу и востоку", – говорится в сообщении.
По данным разведки, российским логистическим подразделениям придется выполнять сложную погрузку и разгрузку с железной дороги на автомобильный транспорт.
"Нехватка боеприпасов в россии, что усугубляется проблемами с логистическим обеспечением, вероятно, является одним из основных факторов, который сейчас ограничивает потенциал россии для восстановления эффективных крупномасштабных наступательных наземных операций", – говорится в сообщении.
Напомним
ВСУ повредили мост в Запорожской области, который россияне использовали для доставки вооружения.