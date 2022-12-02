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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
31 березня, 19:27 • 25055 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

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Проблеми з боєприпасами та логістикою: британська розвідка пояснила, чому армія рф не може наступати

Проблеми з боєприпасами та логістикою: британська розвідка пояснила, чому армія рф не може наступати

Київ • УНН

 • 628100 перегляди

КИЇВ. 2 грудня. УНН. Брак боєприпасів і проблеми з логістикою, імовірно, обмежують можливість російської армії відновити широкомасштабний наступ в Україні. Про це йдеться у звіті розвідки міністерства оборони Великої Британії, передає УНН.

Деталі

Як зазначили, виведення російських військ з правого берега Херсонської області дало Збройним силам України можливість завдавати ударів по додаткових логістичних вузлах та комунікаціях ворога.

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"Ця загроза, ймовірно, спонукала російських логістів перемістити вузли постачання, зокрема залізничні перевалювальні пункти, далі на південь та схід", – ідеться у повідомленні.

За даними розвідки, російським логістичним підрозділам доведеться виконувати складне навантаження та розвантаження із залізниці на автомобільний транспорт.

"Брак боєприпасів у росії, що посилюється проблемами з логістичним забезпеченням, імовірно, є одним з основних факторів, який зараз обмежує потенціал росії для відновлення ефективних великомасштабних наступальних наземних операцій", – ідеться у повідомленні.

Нагадаємо

ЗСУ пошкодили міст у Запорізькій області, який росіяни використовували для доправлення озброєння.

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