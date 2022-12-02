Проблеми з боєприпасами та логістикою: британська розвідка пояснила, чому армія рф не може наступати
Київ • УНН
КИЇВ. 2 грудня. УНН. Брак боєприпасів і проблеми з логістикою, імовірно, обмежують можливість російської армії відновити широкомасштабний наступ в Україні. Про це йдеться у звіті розвідки міністерства оборони Великої Британії, передає УНН.
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Як зазначили, виведення російських військ з правого берега Херсонської області дало Збройним силам України можливість завдавати ударів по додаткових логістичних вузлах та комунікаціях ворога.
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"Ця загроза, ймовірно, спонукала російських логістів перемістити вузли постачання, зокрема залізничні перевалювальні пункти, далі на південь та схід", – ідеться у повідомленні.
За даними розвідки, російським логістичним підрозділам доведеться виконувати складне навантаження та розвантаження із залізниці на автомобільний транспорт.
"Брак боєприпасів у росії, що посилюється проблемами з логістичним забезпеченням, імовірно, є одним з основних факторів, який зараз обмежує потенціал росії для відновлення ефективних великомасштабних наступальних наземних операцій", – ідеться у повідомленні.
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