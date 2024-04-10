БПЛА, машины разминирования и снаряды: Германия объявила новый пакет военной помощи для Украины

Германия обновила перечень военной помощи переданной Украине. Об этом со ссылкой на сайт немецкого правительства передает УНН.

Детали

Согласно обновленному списку Украина получила:

один гусеничный вездеход Warthog;

6 тысяч патронов калибра 155 мм;



16 разведывательных БпЛА Vector с запчастями;



30 разведывательных дронов RQ-35 Heidrun;



30 комплектов средств противодействия дронов;



2 машины разминирования WISENT 1 с запчастями;



11 мобильных, дистанционно управляемых и защищенных систем разминирования;



3 минных трала;



70 инфракрасных камер;



24 лодочных мотора;



680 штурмовых винтовок Haenel MK556;



120 винтовок Haenel CR308;



50 снайперских винтовок Haenel HLR338;



миллион патронов для стрелкового оружия;



5 тысяч детонаторов.



Дополнение

Германия предоставит Украине 180 000 артиллерийских снарядов как вклад в чешский план закупки боеприпасов для Украины на 576 миллионов евро.

Германия, как глава коалиции противовоздушной обороны в рамках "Рамштайна" инициирует сейчас немедленно анализ всех имеющихся не только у союзников, но и в мире систем Patriot и других систем ПВО для Украины.