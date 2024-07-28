БпЛА атаковали курскую область рф. После атаки вспыхнула нефтебаза в селе Полевая. Об этом сообщают росСМИ, передает УНН.

Детали

В ночь на воскресенье беспилотные летательные аппараты совершили атаку на курскую область рф. По предварительной информации, после атаки вспыхнула нефтебаза в селе полевая.пМестные жители около двух ночи услышали несколько мощных взрывов в районе нефтебазы. До этого был слышен характерный звук пролета БпЛА, а после взрывов очевидцы увидели сильное задымление в небе.

Впрочем, официальной информации об инциденте пока нет.

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