В министерстве обороны россии заявили, что в ночь на 26 июля беспилотники пытались атаковать территорию рф. Шесть БПЛА якобы были сбиты над ростовской и курской областями. Об этом УНН сообщает со ссылкой на минобороны рф.

Детали

Как утверждают в морфлоте, четыре дрона будто бы были уничтожены вражескими силами ПВО над ростовской областью, еще два - над курской.

Губернатор ростовской области василий голубев утверждает, что ночью упавшие БПЛА упали в селе Несвитай Мясниковского района. Заявляет о повреждении строения на частных подворьях, также о возгорании сухой травы.

Губернатор курской области алексей смирнов заявил об атаке беспилотника на территорию якобы недействующего предприятия в поселке Гиршечное Гиршеченского района. Никто из жителей не пострадал. В нескольких домовладениях осколками повреждены заборы и выбиты окна.

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