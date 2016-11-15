Боевики снова обстреляли контрольный пост "Марьинка"
Киев • УНН
КИЕВ. 15 ноября. УНН. Вчера, 14 ноября боевики более часа обстреливали контрольный пост "Марьинка". Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГПСУ.
Вчера, 14 ноября боевики более часа вели огонь по контрольному посту "Марьинка" на дорожном коридоре "Донецк-Курахово". Так, обстрел террористы начали после 19 часов со стороны н.п. Александровка, что на неконтролируемой территории. Враг использовал стрелковое оружие и подствольные гранатометы.
В ведомстве уточнили, что из гражданских лиц никто не пострадал, поскольку пропуск на данном направлении уже не осуществлялся. Также нет пострадавших и среди пограничников.