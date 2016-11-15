Бойовики знову обстріляли контрольний пост “Мар’їнка”
Київ • УНН
КИЇВ. 15 листопада. УНН. Вчора, 14 листопада бойовики більше години обстрілювали контрольний пост “Мар’їнка”. Про це УНН повідомили у перс-службі ДПСУ.
Вчора, 14 листопада бойовики більше години вели вогонь по контрольному посту “Мар’їнка”, що на дорожньому коридорі “Донецьк-Курахове”. Так, обстріл терористи розпочали після 19-ї години з боку н.п. Олександрівка, що на неконтрольованій території. Ворог застосовував стрілецьку зброю та підствольні гранатомети.
У відомстві уточнили, що з цивільних громадян ніхто не постраждав, оскільки пропуск наданому напрямку уже не здійснювався. Також не має постраждалих і серед прикордонників.