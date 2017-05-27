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Боевики совершили 34 обстрелы сил АТО на мариупольском направлении - штаб

Киев • УНН

 • 9361 просмотра

КИЕВ. 27 марта. УНН. За прошедшие сутки на мариупольском направлении в зоне проведения АТО произошло 34 обстрелы позиций украинских военных. Об этом сказал на брифинге спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко, передает корреспондент УНН.

Боевики совершили 34 обстрелы сил АТО на мариупольском направлении - штаб

"На мариупольском направлении всего зафиксировано вчера 34 обстрелы, 11 из них из тяжелого вооружения", - сказал он.

А.Лысенко сообщил, что один случай применения противником минометов зафиксировано после полуночи вблизи Марьинки, там враг выпустил пять мин.

"После рассвета в Красногоровке огонь открывал вражеский снайпер. Вблизи Докучаевская единственный случай нарушения режима тишины со стороны противника состоялся поздно вечером в Новоселовке второй. Там враг применил стрелковое оружие ", - отметил представитель Минобороны.

На юге Мариупольского направлении, по словам А.Лысенко, враг продолжает применять тяжелое вооружение.

"Еще до рассвета боевики обстреляли из минометов наши рубежи обороны в Чермалык, Павлополь и Гнутово. Наиболее интенсивными были обстрелы именно в Павлополь, там незаконные вооруженные формирования выпустили около 30 мин, а несколько позже открывали огонь из артиллерии. После 10 утра на этом участке линии соприкосновения враждебные обстрелы продолжились, но преимущественно с применением стрелкового оружия ", - сообщил он.

Кроме того, отметил представитель Минобороны, в Широкино противник открывал огонь из стрелкового оружия и с 15 часов до захода солнца эпизодически выпускал по несколько мин в направлении сил АТО.

Как сообщал УНН, за прошедшие сутки в зоне АТО получили ранения двое украинских военных.

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