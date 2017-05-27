Боевики совершили 34 обстрелы сил АТО на мариупольском направлении - штаб

"На мариупольском направлении всего зафиксировано вчера 34 обстрелы, 11 из них из тяжелого вооружения", - сказал он.

А.Лысенко сообщил, что один случай применения противником минометов зафиксировано после полуночи вблизи Марьинки, там враг выпустил пять мин.

"После рассвета в Красногоровке огонь открывал вражеский снайпер. Вблизи Докучаевская единственный случай нарушения режима тишины со стороны противника состоялся поздно вечером в Новоселовке второй. Там враг применил стрелковое оружие ", - отметил представитель Минобороны.

На юге Мариупольского направлении, по словам А.Лысенко, враг продолжает применять тяжелое вооружение.

"Еще до рассвета боевики обстреляли из минометов наши рубежи обороны в Чермалык, Павлополь и Гнутово. Наиболее интенсивными были обстрелы именно в Павлополь, там незаконные вооруженные формирования выпустили около 30 мин, а несколько позже открывали огонь из артиллерии. После 10 утра на этом участке линии соприкосновения враждебные обстрелы продолжились, но преимущественно с применением стрелкового оружия ", - сообщил он.

Кроме того, отметил представитель Минобороны, в Широкино противник открывал огонь из стрелкового оружия и с 15 часов до захода солнца эпизодически выпускал по несколько мин в направлении сил АТО.

Как сообщал УНН, за прошедшие сутки в зоне АТО получили ранения двое украинских военных.