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Бойовики здійснили 34 обстріли сил АТО на маріупольському напрямку – штаб

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 березня. УНН. Минулої доби на маріупольському напрямку в зоні проведення АТО сталося 34 обстріли позицій українських військових. Про це сказав на брифінгу речник Міністерства оборони України з питань АТО Андрій Лисенко, передає кореспондент УНН.

Бойовики здійснили 34 обстріли сил АТО на маріупольському напрямку – штаб

“На маріупольському напрямку всього зафіксовано вчора 34 обстріли, 11 з них з важкого озброєння”, — сказав він.

А.Лисенко поінформував, що один випадок застосування противником мінометів зафіксовано після опівночі поблизу Мар’їнки, там ворог випустив п’ять мін.

“Після світанку у Красногорівці вогонь відкривав ворожий снайпер. Поблизу Докучаєвська єдиний випадок порушення режиму тиші з боку противника відбувся пізно ввечері у Новоселівці другій. Там ворог застосував стрілецьку зброю”, — зазначив речник Міноборони.

На півдні Маріупольського напрямку, за словами А.Лисенка, ворог продовжує застосовувати важке озброєння.

“Ще до світанку бойовики обстріляли з мінометів наші рубежі оборони у Чермалику, Павлополі та Гнутовому. Найбільш інтенсивними були обстріли саме у Павлополі, там незаконні збройні формування випустили близько 30 мін, а дещо пізніше відкривали вогонь з артилерії. Після 10 ранку на цій ділянці лінії зіткнення ворожі обстріли продовжилися, але переважно з застосуванням стрілецької зброї”, — поінформував він.

Крім того, зазначив речник Міноборони, у Широкиному противник відкривав вогонь зі стрілецької зброї і з 15 години до заходу сонця епізодично випускав по декілька мін у напрямку сил АТО.

Як повідомляв УНН, минулої доби в зоні АТО зазнали поранень двоє українських військових.

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