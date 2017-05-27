Бойовики здійснили 34 обстріли сил АТО на маріупольському напрямку – штаб
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. Минулої доби на маріупольському напрямку в зоні проведення АТО сталося 34 обстріли позицій українських військових. Про це сказав на брифінгу речник Міністерства оборони України з питань АТО Андрій Лисенко, передає кореспондент УНН.
“На маріупольському напрямку всього зафіксовано вчора 34 обстріли, 11 з них з важкого озброєння”, — сказав він.
А.Лисенко поінформував, що один випадок застосування противником мінометів зафіксовано після опівночі поблизу Мар’їнки, там ворог випустив п’ять мін.
“Після світанку у Красногорівці вогонь відкривав ворожий снайпер. Поблизу Докучаєвська єдиний випадок порушення режиму тиші з боку противника відбувся пізно ввечері у Новоселівці другій. Там ворог застосував стрілецьку зброю”, — зазначив речник Міноборони.
На півдні Маріупольського напрямку, за словами А.Лисенка, ворог продовжує застосовувати важке озброєння.
“Ще до світанку бойовики обстріляли з мінометів наші рубежі оборони у Чермалику, Павлополі та Гнутовому. Найбільш інтенсивними були обстріли саме у Павлополі, там незаконні збройні формування випустили близько 30 мін, а дещо пізніше відкривали вогонь з артилерії. Після 10 ранку на цій ділянці лінії зіткнення ворожі обстріли продовжилися, але переважно з застосуванням стрілецької зброї”, — поінформував він.
Крім того, зазначив речник Міноборони, у Широкиному противник відкривав вогонь зі стрілецької зброї і з 15 години до заходу сонця епізодично випускав по декілька мін у напрямку сил АТО.
Як повідомляв УНН, минулої доби в зоні АТО зазнали поранень двоє українських військових.