Боевики применили минометы против подразделений ООС
Киев • УНН
КИЕВ. 25 ноября. УНН. С начала дня боевики 5 раз обстреляли позиции украинских подразделений в Донбассе, применив, среди прочего, минометы 82-го и 120-го калибров. Об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины Максим Праута, передает УНН.
"По состоянию на 11:00 сегодня зафиксировано уже 5 прицельных вражеских обстрелов. Подчеркну, что с наступлением светлого времени суток противник снова обратился к использованию запрещенных минометов... Подразделения Вооруженных Сил Украины были вынуждены дважды открывать огонь, они уверенно держат ситуацию под контролем", - сказал Праута.
По его словам, на Луганском направлении оккупанты ночью совершили кратковременный обстрел из стрелкового оружия позиций наших военных неподалеку Попасной.
Также, после 9:00 враг выпустил 3 мины 120-го калибра в сторону украинских военнослужащих, выполняющих боевые задачи вблизи Троицкого. Кроме того, российско-оккупационные войска вели огонь из гранатометов различных типов и крупнокалиберных пулеметов.
В это же время разрывы 9 мин калибра 82 мм зафиксированы нашими воинами в районе населенного пункта Малиновое. Позиции подразделений Объединенных сил у Майского оккупанты обстреляли из пулеметов крупного калибра.
"На Донецком направлении со стороны оккупированной Ужовки враг выпустил 2 мины 82-го калибра по опорным пунктам украинских подразделений у Водяного", - отметил Праута.
Напомним, 24 ноября, ситуация в районе проведения операции оставалась полностью контролируемой Объединенными силами. Боевики 7 раз открывали огонь по позициям наших войск. Дважды - с применением вооружения, запрещенного минского соглашениями. В результате боевых действий, смертельное ранение получил один военнослужащий Объединенных сил.