Бойовики застосували міномети проти підрозділів ООС
Київ • УНН
КИЇВ. 25 листопада. УНН. З початку дня бойовики 5 разів обстріляли позиції українських підрозділів на Донбасі, застосувавши, серед іншого, міномети 82-го і 120-го калібрів. Про це сьогодні на брифінгу у Києві повідомив речник Міністерства оборони України Максим Праута, передає УНН.
“Станом на 11:00 сьогодні зафіксовано вже 5 прицільних ворожих обстрілів. Підкреслю, що з настанням світлої пори доби противник знову вдався до використання заборонених мінометів... Підрозділи Збройних Сил України були змушені двічі відкривати вогонь у відповідь, вони впевнено тримають ситуацію під контролем”, — сказав Праута.
За його словами, на Луганському напрямку окупанти вночі здійснили короткотривалий обстріл зі стрілецької зброї позицій наших військових неподалік Попасної.
Також, після 9:00 ворог випустив 3 міни 120-го калібру у бік українських військовослужбовців, які виконують бойові завдання поблизу Троїцького. Крім того, російсько-окупаційні війська вели вогонь з гранатометів різних типів та великокаліберних кулеметів.
У цей же час розриви 9 мін калібру 82 мм зафіксовані нашими воїнами в районі населеного пункту Малинове. А позиції підрозділів Об’єднаних сил біля Травневого окупанти обстріляли з кулеметів великого калібру.
“На Донецькому напрямку з боку окупованої Ужівки ворог випустив 2 міни 82-го калібру по опорних пунктах українських підрозділів біля Водяного”, — зазначив Праута.
Нагадаємо, 24 листопада, ситуація в районі проведення операції залишалася цілком контрольованою Об’єднаними силами. Бойовики 7 разів відкривали вогонь по позиціях наших військ. Двічі — із застосуванням озброєння, забороненого Мінськими угодами. Внаслідок бойових дій, смертельне поранення дістав один військовослужбовець Об’єднаних сил.