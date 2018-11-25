Бойовики застосували міномети проти підрозділів ООС

КИЇВ. 25 листопада. УНН. З початку дня бойовики 5 разів обстріляли позиції українських підрозділів на Донбасі, застосувавши, серед іншого, міномети 82-го і 120-го калібрів. Про це сьогодні на брифінгу у Києві повідомив речник Міністерства оборони України Максим Праута, передає УНН.