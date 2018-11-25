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Бойовики застосували міномети проти підрозділів ООС

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 листопада. УНН. З початку дня бойовики 5 разів обстріляли позиції українських підрозділів на Донбасі, застосувавши, серед іншого, міномети 82-го і 120-го калібрів. Про це сьогодні на брифінгу у Києві повідомив речник Міністерства оборони України Максим Праута, передає УНН.

“Станом на 11:00 сьогодні зафіксовано вже 5 прицільних ворожих обстрілів. Підкреслю, що з настанням світлої пори доби противник знову вдався до використання заборонених мінометів... Підрозділи Збройних Сил України були змушені двічі відкривати вогонь у відповідь, вони впевнено тримають ситуацію під контролем”, — сказав Праута.

За його словами, на Луганському напрямку окупанти вночі здійснили короткотривалий обстріл зі стрілецької зброї позицій наших військових неподалік Попасної.

Також, після 9:00 ворог випустив 3 міни 120-го калібру у бік українських військовослужбовців, які виконують бойові завдання поблизу Троїцького. Крім того, російсько-окупаційні війська вели вогонь з гранатометів різних типів та великокаліберних кулеметів.

У цей же час розриви 9 мін калібру 82 мм зафіксовані нашими воїнами в районі населеного пункту Малинове. А позиції підрозділів Об’єднаних сил біля Травневого окупанти обстріляли з кулеметів великого калібру.

“На Донецькому напрямку з боку окупованої Ужівки ворог випустив 2 міни 82-го калібру по опорних пунктах українських підрозділів біля Водяного”, — зазначив Праута.

Нагадаємо, 24 листопада, ситуація в районі проведення операції залишалася цілком контрольованою Об’єднаними силами. Бойовики 7 разів відкривали вогонь по позиціях наших військ. Двічі — із застосуванням озброєння, забороненого Мінськими угодами. Внаслідок бойових дій, смертельне поранення дістав один військовослужбовець Об’єднаних сил.

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