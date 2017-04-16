Боевики запретили мужчинам уезжать из Донбасса без справки с "военкоматов" - разведка

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 16233 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 76512 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 139007 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 110503 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 112490 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 109889 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 102257 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106389 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103070 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 149474 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Боевики запретили мужчинам уезжать из Донбасса без справки с "военкоматов" - разведка

Боевики запретили мужчинам уезжать из Донбасса без справки с "военкоматов" - разведка

Киев  •  УНН

 • 8807 просмотра

КИЕВ. 16 апреля. УНН. Командование боевиков с целью недопущения оттока из оккупированной территории мобилизационного ресурса ввели запрет на выезд в подконтрольные правительству территории мужчин без справки с "военкоматов". Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины на своей странице в Facebook, передает УНН.

“Командование ВС РФ продолжает усиливать меры по ограничению прав и свобод гражданского населения оккупированного Донбасса. С целью недопущения оттока из оккупированной территории человеческих мобилизационных ресурсов введен запрет на выезд с территории т.н. „ДНР/ЛНР“ на территорию, подконтрольную ВС Украины, лицам мужского пола без наличия справки из военного комиссариата о пребывании на воинском учете”, — говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, боевиков выгоняют из подразделений за алкоголизм и наркозависимость.

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