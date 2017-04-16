Боевики запретили мужчинам уезжать из Донбасса без справки с "военкоматов" - разведка

“Командование ВС РФ продолжает усиливать меры по ограничению прав и свобод гражданского населения оккупированного Донбасса. С целью недопущения оттока из оккупированной территории человеческих мобилизационных ресурсов введен запрет на выезд с территории т.н. „ДНР/ЛНР“ на территорию, подконтрольную ВС Украины, лицам мужского пола без наличия справки из военного комиссариата о пребывании на воинском учете”, — говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, боевиков выгоняют из подразделений за алкоголизм и наркозависимость.