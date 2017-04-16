Боевики запретили мужчинам уезжать из Донбасса без справки с "военкоматов" - разведка
Киев • УНН
КИЕВ. 16 апреля. УНН. Командование боевиков с целью недопущения оттока из оккупированной территории мобилизационного ресурса ввели запрет на выезд в подконтрольные правительству территории мужчин без справки с "военкоматов". Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины на своей странице в Facebook, передает УНН.
“Командование ВС РФ продолжает усиливать меры по ограничению прав и свобод гражданского населения оккупированного Донбасса. С целью недопущения оттока из оккупированной территории человеческих мобилизационных ресурсов введен запрет на выезд с территории т.н. „ДНР/ЛНР“ на территорию, подконтрольную ВС Украины, лицам мужского пола без наличия справки из военного комиссариата о пребывании на воинском учете”, — говорится в сообщении.
Как сообщал УНН, боевиков выгоняют из подразделений за алкоголизм и наркозависимость.