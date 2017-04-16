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Бойовики заборонили чоловікам виїжджати з Донбасу без довідки з "військкоматів" - розвідка

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 квітня. УНН. Командування бойовиків з метою недопущення відтоку з окупованої території мобілізаційного ресурсу ввели заборону на виїзд в підконтрольні уряду території чоловіків без довідки з "військкоматів". Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

“Командування ЗС РФ продовжує посилювати заходи з обмеження прав і свобод цивільного населення окупованого Донбасу. З метою недопущення відтоку з окупованої території людських мобілізаційних ресурсів введено заборону на виїзд з території т.зв. "ДНР/ЛНР" на територію, підконтрольну ЗС України особам чоловічої статі без наявності довідки з військового комісаріату про перебування на військовому обліку”, — йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНН, бойовиків виганяють із підрозділів через алкоголізм і наркозалежність.

Українські Національні Новини

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