Бойовики заборонили чоловікам виїжджати з Донбасу без довідки з "військкоматів" - розвідка

“Командування ЗС РФ продовжує посилювати заходи з обмеження прав і свобод цивільного населення окупованого Донбасу. З метою недопущення відтоку з окупованої території людських мобілізаційних ресурсів введено заборону на виїзд з території т.зв. "ДНР/ЛНР" на територію, підконтрольну ЗС України особам чоловічої статі без наявності довідки з військового комісаріату про перебування на військовому обліку”, — йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНН, бойовиків виганяють із підрозділів через алкоголізм і наркозалежність.