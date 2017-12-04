Боевики за сутки 9 раз нарушили режим тишины - штаб

В частности, на Луганском направлении снова горячее на Светлодарской дуге.

“Здесь противник не прекращает ведение усиленной разведки. Привлекает к выполнению задач деверсийно-разведывательные группы, целью которых могут быть проведение провокаций, совершения диверсий на объектах транспортной инфраструктуры, в местах скопления гражданского населения для дальнейшего обвинения и дискредитации подразделений ВСУ. В то же время, враг неоднократно из минометов и гранатометов вел огонь по нашим оборонным укреплениям у Луганского, а из вооружения БМП и спаренной зенитной установки — неподалеку Новолуганского. Кроме того, с грана Ометы противник обстреливал защитников Желтого и Зайцевого, а из крупнокалиберных пулеметов — защитников Троицкого”, — говорится в сообщении.

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Также на Донецком направлении боевики обстреливали из 82-мм минометов, гранатометов различных типов и вооружения БМП украинских воинов вблизи Песков.

“Не перестают оккупанты запугивать и гражданских людей. Так, в ночное время захватчики из минометов обстреляли две частные здания в селе Майское. К счастью, люди не пострадали, однако повреждены крыши в жилых домах”, — добавили в штабе АТО.