Боевики за сутки 9 раз нарушили режим тишины - штаб

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 56243 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

"Команда на месте": Ермак очертил темы переговоров с США в Саудовской Аравии
05:39 • 34743 просмотра

"Команда на месте": Ермак очертил темы переговоров с США в Саудовской Аравии

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 104689 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 106304 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 123080 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 104743 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 106847 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 112999 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117321 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

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КИЕВ. 4 декабря. УНН. Российско-оккупационные войска продолжают вести огонь по позициям Вооруженных Сил Украины, в том числе с вооружения, которое давно должно быть отведенным от линии соприкосновения, от полуночи, российско-террористические войска уже 9 раз нарушили режим прекращения огня, передает УНН со ссылкой на пресс-службу АТО.

 

В частности, на Луганском направлении снова горячее на Светлодарской дуге.

“Здесь противник не прекращает ведение усиленной разведки. Привлекает к выполнению задач деверсийно-разведывательные группы, целью которых могут быть проведение провокаций, совершения диверсий на объектах транспортной инфраструктуры, в местах скопления гражданского населения для дальнейшего обвинения и дискредитации подразделений ВСУ. В то же время, враг неоднократно из минометов и гранатометов вел огонь по нашим оборонным укреплениям у Луганского, а из вооружения БМП и спаренной зенитной установки — неподалеку Новолуганского. Кроме того, с грана Ометы противник обстреливал защитников Желтого и Зайцевого, а из крупнокалиберных пулеметов — защитников Троицкого”, — говорится в сообщении.

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Также на Донецком направлении боевики обстреливали из 82-мм минометов, гранатометов различных типов и вооружения БМП украинских воинов вблизи Песков.

“Не перестают оккупанты запугивать и гражданских людей. Так, в ночное время захватчики из минометов обстреляли две частные здания в селе Майское. К счастью, люди не пострадали, однако повреждены крыши в жилых домах”, — добавили в штабе АТО.

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