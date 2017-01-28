Боевики в сутки 60 раз обстреляли силы АТО, ранены трое военных - штаб

Сообщается, что трое украинских военных ранены.

"На Мариупольском направлении по Лебединскому огонь вела 122 миллиметровая артиллерия, танк и 82 миллиметровые минометы противника. 120 и 82 миллиметровые минометы - по Широкино, Водяному, Талаковке, Гнутово, Лебединскому, Опытному и Павлополю ", - указали в пресс-центре АТО. Гнутово, Лебединское, Водяное, Новотроицкое, Березовое, Талаковка и Широкино боевики обстреляли из гранатометов и стрелкового оружия. По Новотроицкому и Гнутово огонь вел и снайпер ", - указали в пресс-центре АТО.

"На Донецком направлении - с 152 миллиметровой артиллерии оккупанты обстреливали наши позиции в районе Авдеевки. С гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - Зайцево и Луганское, а из минометов различных калибров обстреляли Авдеевку", - добавили в штабе.

Отмечается, что на Луганском направлении - из противотанковых ракетных комплексов - Новозвановку. С минометов и гранатометов - Троицкое, Новозвановку, Крымское и Новоалександровку. По Крымскому огонь вела и БМП противника.

Как сообщал УНН, боевики на мариупольском направлении подтянули к линии фронта танки.