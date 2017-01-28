Бойовики за добу 60 раз обстріляли сили АТО, поранено трьох військових – штаб
Київ • УНН
КИЇВ. 28 січня. УНН. Минулої доби російсько-окупаційні війська 60 раз вели вогонь по позиціях українських військових. Про це йдеться у повідомленні прес-центру АТО, передає УНН.
Повідомляється, що трьох українських військових поранено.
“На Маріупольському напрямку по Лебединському вогонь вела 122 міліметрова артилерія, танк та 82 міліметрові міномети противника. 120 та 82 міліметрові міномети — по Широкиному, Водяному, Талаківці, Гнутовому, Лебединському, Опитному та Павлополю,” — вказали у прес-центрі АТО. Гнутове, Лебединське, Водяне, Новотроїцьке, Березове, Талаківку та Широкине бойовики обстріляли з гранатометів та стрілецької зброї. По Новотроїцькому та Гнутовому вогонь вів і снайпер,“ — вказали у прес-центрі АТО.
“На Донецькому напрямку — зі 152 міліметрової артилерії окупанти обстрілювали наші позиції в районі Авдіївки. З гранатометів та великокаліберних кулеметів — Зайцеве та Луганське, а з мінометів різних калібрів обстріляли Авдіївку та,” — додали в штабі.
Зазначається, що на Луганському напрямку — з протитанкових ракетних комплексів — Новозванівку. З мінометів та гранатометів — Троїцьке, Новозванівку, Кримське та Новоолександрівку. По Кримському вогонь вела і БМП противника.
Як повідомляв УНН, бойовики на маріупольському напрямку підтягнули до лінії фронту танки.