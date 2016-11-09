Боевики за сутки 54 раза обстреливали позиции ВСУ на Донбассе - штаб

"На Мариупольском направлении враг 32 раза провоцировал наших защитников на открытие огня в ответ используя стрелковое оружие, гранатометы, вооружения БМП, а также 82 и 120 мм минометы", - говорится в сообщении.

Под обстрелы попали Тарамчук, Красногоровка, Марьинка, Талаковка, Новотроицкое, Березовое, Лебединское, Широкино, Павлополь, Степное.

"На Луганском направлении российско-оккупационный контингент из стрелкового оружия, вооружения БТР и 120 мм минометов 16 раз провоцировали наших военных на открытие ответного огня", - добавили в штабе АТО.

Огонь велся в направлении Станицы-Луганской, Желтого, Крымского и Новоалександровки, Кошарного, Калиново-Попасная.

Также отмечается, что из крупнокалиберных пулеметов, гранатометов, вооружения БМП, 82 и 120 милиметровых минометов боевики обстреляли Луганское, Авдеевку, Зайцево и Новгородское.