Бойовики за добу 54 рази обстрілювали позиції ЗСУ на Донбасі – штаб
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. За минулу добу російсько-окупаційні війська 54 рази відкривали вогонь по позиціях українських захисників. Про це йдеться у повідомленні прес-центру АТО, передає УНН.
“На Маріупольському напрямку ворог 32 рази провокував наших захисників на відкриття вогню у відповідь використовуючи стрілецьку зброю, гранатомети, озброєння БМП, а також 82 та 120 мм міномети,” — йдеться в повідомленні.
Під обстріли потрапили Тарамчук, Красногорівка, Мар’їнка, Талаківка, Новотроїцьке, Березове, Лебединське, Широкине, Павлопіль, Степне.
“На Луганському напрямку російсько-окупаційний контингент зі стрілецької зброї, озброєння БТР та 120 мм мінометів 16 разів провокували наших військових на відкриття вогню у відповідь,” — додали у штабі АТО.
Вогонь вівся у напрямку Станиці-Луганської, Жовтого, Кримського та Новоолександрівки, Кошарного, Калиново-Попасного.
Також зазначається, що з великокаліберних кулеметів, гранатометів, озброєння БМП, 82 та 120 мілімітрових мінометів бойовики обстріляли Луганське, Авдіївку, Зайцеве та Новгородське.