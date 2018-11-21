Боевики за день пять раз обстреляли позиции украинских военных
Киев • УНН
КИЕВ. 21 ноября. УНН. С начала текущих суток российско-террористические группировки 5 раз обстреляли позиции украинских военных на Донбассе, потерь нет. Об этом Facebook сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил, передает УНН.
“В течение текущих суток российские оккупационные войска 5 раз нарушили режим прекращения огня... Обороняющиеся подразделения принимали необходимые меры для подавления огневой активности оккупантов. Ситуация в районе проведения операции остается под контролем украинских военных. Потерь среди личного состава Объединенных сил не допущено”, — говорится в сообщении.
Как отметили в штабе ООС, в районе Красногоровки захватчики провоцировали украинских военных из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов. Кроме того, возле Крымского противник дважды применил ручные противотанковые гранатометы. Также оккупанты открывали прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил возле Славного и Новозвановки.
Напомним, боевики 6 раз открывали огонь по позициям наших войск. При этом противник дважды применил вооружение, запрещенное минскими соглашениями.