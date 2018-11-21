Бойовики за день п'ять разів обстріляли позиції українських військових
Київ • УНН
КИЇВ. 21 листопада. УНН. З початку поточної доби російсько-терористичні угруповання 5 разів обстріляли позиції українських військових на Донбасі, втрат немає. Про це Facebook повідомляє прес-центр штабу Операції об'єднаних сил, передає УНН.
“Упродовж поточної доби, російські окупаційні війська 5 разів порушили режим припинення вогню... Підрозділи, що обороняються, вживали необхідних заходів для придушення вогневої активності окупантів. Ситуація в районі проведення операції залишається під контролем українських військових. Втрат серед особового складу Об’єднаних сил не допущено”, — йдеться у повідомленні.
Як зазначили у штабі ООС, у районі Красногорівки загарбники провокували українських військових зі стрілецької зброї та великокаліберних кулеметів. Крім того, поблизу Кримського, противник двічі застосував ручні протитанкові гранатомети. Також окупанти відкривали прицільний вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по позиціях Об’єднаних сил неподалік Славного та Новозванівки.
Нагадаємо, бойовики 6 разів відкривали вогонь по позиціях наших військ. При цьому противник двічі застосував озброєння, заборонене мінськими угодами.