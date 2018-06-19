Боевики за день четыре раза открывали огонь, ранен один военный
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июня. УНН. В течение светового дня сегодняшних суток боевики 4 раза раза открывали огонь по позициям Объединенных сил, в результате чего был ранен один военный. Об этом сообщает пресс-служба ООС, передает УНН.
"Противник с 7 утра до 18 часов вечера 4 раза открывал огонь по позициям украинских защитников... В ходе обстрелов один украинский защитник был ранен. Потери противника уточняются", - говорится в сообщении.
Как отмечается, российско-оккупационные войска продолжали провоцировать Объединенные силы на огонь на горловском, донецком и мариупольском направлениях.
Огонь велся из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Украинские подразделения на передовых позициях открывали огонь в ответ.
Напомним, в течение минувших суток украинские военные были вынуждены 16 раз открывать огонь на обстрелы боевиков на Донбассе.