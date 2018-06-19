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Бойовики за день чотири рази відкривали вогонь, поранено одного військового

Бойовики за день чотири рази відкривали вогонь, поранено одного військового

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 червня. УНН. Впродовж світового дня сьогоднішньої доби бойовики 4 рази рази відкривали вогонь по позиціях Об’єднаних сил, у результаті чого було поранено одного військового. Про це повідомляє прес-служба ООС, передає УНН.

“Противник з 7 ранку до 18 години вечора 4 рази відкривав вогонь по позиціях українських захисників... В ході обстрілів одного українського захисника було поранено. Втрати противника уточнюються”, — йдеться у повідомленні.

Як зазначається, російсько-окупаційні війська продовжували провокувати Об’єднані сили на вогонь у відповідь на горлівському, донецькому та маріупольському напрямках.

Вогонь вівся з автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Українські підрозділи на передових позиціях відкривали вогонь у відповідь.

Нагадаємо, впродовж минулої доби українські військові були вимушені 16 разів відкривати вогонь у відповідь на обстріли бойовиків на Донбасі.

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