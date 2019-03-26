Боевики за день 14 раз обстреляли позиции Объединенных сил, есть раненый

"С начала текущих суток противник 14 раз обстрелял позиции наших войск, четыре раза применив оружие, которое запрещено минскими договоренностям, потратив 31 мину калибров 120 и 82 мм. Также противник обстреливал наших защитников с противотанковых ракетных комплексов, вооружения боевых машин пехоты, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

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По данным пресс-центра, в результате обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

Подразделения, которые обстреливали боевики, дали адекватный ответ огнем из штатного вооружения. Потери противника уточняются, сообщили в пресс-центре.

Напомним, 25 марта боевики 7 раз нарушили режим прекращения огня, было применено запрещенное минскими договоренностями вооружение.