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Бойовики за день 14 разів обстріляли позиції Об'єднаних сил, є поранений

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 березня. УНН. Від початку доби бойовики 14 разів обстріляли позиції наших військ, чотири рази застосувавши озброєння, яке заборонене мінськими домовленостями, передає УНН із посиланням на прес-центр ООС.

Бойовики за день 14 разів обстріляли позиції Об'єднаних сил, є поранений

"Від початку поточної доби противник 14 разів обстріляв позиції наших військ, чотири рази застосувавши озброєння, яке заборонене Мінськими домовленостями, витративши 31 міну калібрів 120 та 82 мм. Також противник обстрілював наших захисників із протитанкових ракетних комплексів, озброєння бойових машин піхоти, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї", - йдеться у повідомленні.

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За даними прес-центру, внаслідок обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення.

Підрозділи, які обстрілювали бойовики, дали адекватну відповідь вогнем зі штатного озброєння. Втрати противника уточнюються, повідомили у прес-центрі.

Нагадаємо, 25 березня бойовики 7 разів порушили режим припинення вогню, було застосовано заборонене Мінськими домовленостями озброєння.

Українські Національні Новини

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