Боевики с начала суток 7 раз обстреливали позиции сил АТО

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В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 2239 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 2061 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 21644 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
06:59 • 36571 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 104041 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 111971 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 133422 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 107170 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 108630 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Боевики с начала суток 7 раз обстреливали позиции сил АТО

Боевики с начала суток 7 раз обстреливали позиции сил АТО

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 30 ноября. УНН. С начала текущих суток российско-террористические группировки 7 раз обстреливали позиции украинских войск в зоне проведения антитеррористической операции. Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-центр штаба АТО.

"Российско-оккупационные войска продолжают обстрелы позиций Вооруженных Сил Украины, в том числе и из оружия, что давно должно быть отведено от линии соприкосновения ... В общем, от полуночи, российско-террористические войска 7 раз нарушили перемирие. В случае необходимости украинские военнослужащие подавляли огневую активность противника", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что эпицентром вооруженной нестабильности остается Луганское направление. Там противник вел огонь из минометов различных типов, гранатометов и стрелкового оружия у оборонных укреплений Троицкого и Луганского. Применяя пехотное вооружение противник нарушал перемирие в районе Желтого, а в районе Лозового обстреливал наши опорные пункты из вооружения БМП. Из стрелкового оружия беспокоили защитников Станицы Луганской и Зайцевого.

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На Донецком направлении зафиксированна единственная провокация из стрелкового оружия вблизи Красногоровки.

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