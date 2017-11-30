Боевики с начала суток 7 раз обстреливали позиции сил АТО

"Российско-оккупационные войска продолжают обстрелы позиций Вооруженных Сил Украины, в том числе и из оружия, что давно должно быть отведено от линии соприкосновения ... В общем, от полуночи, российско-террористические войска 7 раз нарушили перемирие. В случае необходимости украинские военнослужащие подавляли огневую активность противника", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что эпицентром вооруженной нестабильности остается Луганское направление. Там противник вел огонь из минометов различных типов, гранатометов и стрелкового оружия у оборонных укреплений Троицкого и Луганского. Применяя пехотное вооружение противник нарушал перемирие в районе Желтого, а в районе Лозового обстреливал наши опорные пункты из вооружения БМП. Из стрелкового оружия беспокоили защитников Станицы Луганской и Зайцевого.

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На Донецком направлении зафиксированна единственная провокация из стрелкового оружия вблизи Красногоровки.