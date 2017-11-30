Бойовики з початку доби 7 разів обстрілювали позиції сил АТО

“Російсько-окупаційні війська продовжують обстріли позицій Збройних Сил України, зокрема й зі зброї, яка давно мала б бути відведеною від лінії зіткнення... Загалом, від опівночі, російсько-терористичні війська 7 разів порушили перемир’я. У разі потреби українські військовослужбовці придушували вогневу активність ворога”, — йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що епіцентром збройної нестабільності залишився Луганський напрямок. Там ворог вів вогонь із мінометів різних типів, гранатометів і стрілецької зброї біля оборонних укріплень Троїцького і Луганського. Застосовуючи піхотне озброєння противник порушував перемир’я у районі Жовтого, а у районі Лозового обстрілював наші опорні пункти з озброєння БМП. Зі стрілецької зброї турбували оборонців Станиці Луганської і Зайцевого.

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На Донецькому напрямку зафіксовано єдина провокація зі стрілецької зброї поблизу Красногорівки.