Боевики с полуночи обстреляли позиции ВСУ на Донбассе 9 раз

"С полуночи украинским военными зафиксировано уже 9 прицельных вражеских обстрелов", - отметил он.



По его словам, российско-оккупационные войска применяли по позициям защитников Украины преимущественно гранатометы различных типов и изредка крупнокалиберные пулеметы.



"Единичные враждебные вооруженные провокации зафиксировано в районе населенных пунктов Майское, Крымское, Светлодарск, Опытное, Павлополь, Марьинка и Лебединское", - уточнил представитель Минобороны.



Гуцуляк заверил, что в результате боевых действий с начала текущих суток потерь среди украинских защитников нет.



Напомним, за минувшие сутки, 29 июля, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил оставалась контролируемой. Боевики 30 раз открывал огонь по позициям наших войск.