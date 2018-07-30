Боевики с полуночи обстреляли позиции ВСУ на Донбассе 9 раз
Киев • УНН
КИЕВ. 30 июля. УНН. Незаконные вооруженные формирования в течение сегодняшних суток совершили 9 прицельных обстрелов позиций украинских военных на Донбассе. Об этом сообщил сегодня на брифинге пресс-секретарь Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк, передает УНН.
"С полуночи украинским военными зафиксировано уже 9 прицельных вражеских обстрелов", - отметил он.
По его словам, российско-оккупационные войска применяли по позициям защитников Украины преимущественно гранатометы различных типов и изредка крупнокалиберные пулеметы.
"Единичные враждебные вооруженные провокации зафиксировано в районе населенных пунктов Майское, Крымское, Светлодарск, Опытное, Павлополь, Марьинка и Лебединское", - уточнил представитель Минобороны.
Гуцуляк заверил, что в результате боевых действий с начала текущих суток потерь среди украинских защитников нет.
Напомним, за минувшие сутки, 29 июля, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил оставалась контролируемой. Боевики 30 раз открывал огонь по позициям наших войск.