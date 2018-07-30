Бойовики з опівночі обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі 9 разів

"З опівночі Українськими військовими зафіксовано вже 9 прицільних ворожих обстрілів", - зазначив він.



За його словами, російсько-окупаційні війська застосовували по позиціях захисників України переважно гранатомети різних типів та зрідка великокаліберні кулемети.



"Непоодинокі ворожі збройні провокації зафіксовано в районі населених пунктів Травневе, Кримське, Світлодарськ, Опитне, Павлопіль, Мар’їнка та Лебединське", - уточнив речник Міноборони.



Гуцуляк запевнив, що внаслідок бойових дій від початку поточної доби втрат серед українських захисників немає.



Нагадаємо, минулої доби, 29 липня, ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишалася контрольованою. Бойовики 30 разів відкривав вогонь по позиціях наших військ.