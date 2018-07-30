Бойовики з опівночі обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі 9 разів
Київ • УНН
КИЇВ. 30 липня. УНН. Незаконні збройні формування протягом сьогоднішньої доби здійснили 9 прицільних обстрілів позицій українських військових на Донбасі. Про це повідомив сьогодні на брифінгу речник Міністерства оборони України Дмитро Гуцуляк, передає УНН.
"З опівночі Українськими військовими зафіксовано вже 9 прицільних ворожих обстрілів", - зазначив він.
За його словами, російсько-окупаційні війська застосовували по позиціях захисників України переважно гранатомети різних типів та зрідка великокаліберні кулемети.
"Непоодинокі ворожі збройні провокації зафіксовано в районі населених пунктів Травневе, Кримське, Світлодарськ, Опитне, Павлопіль, Мар’їнка та Лебединське", - уточнив речник Міноборони.
Гуцуляк запевнив, що внаслідок бойових дій від початку поточної доби втрат серед українських захисників немає.
Нагадаємо, минулої доби, 29 липня, ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишалася контрольованою. Бойовики 30 разів відкривав вогонь по позиціях наших військ.