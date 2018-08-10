Боевики с полуночи четыре раза обстреляли позиции ОС на Донбассе

"С полуночи украинскими военными зафиксировано 4 прицельных вражеских обстрела. Все они произошли на донецком направлении. Применяя гранатометы и стрелковое оружие, российско-оккупационные войска вели огневые провокации вблизи Опытного, Новомихайловкаи, Широкино и Павлополя", - сказал представитель МОУ.

По его словам, с начала текущих суток в результате боевых действий в подразделениях Объединенных сил потерь нет.

Также Мотузяник рассказал, что состояние здоровья двух военнослужащих ВСУ, получивших ранения за прошедшие сутки, удовлетворительное.

"В результате боевых действий за прошедшие сутки двое украинских военных получили ранения. Наших защитников доставили в военный госпиталь, где им оказывается квалифицированная лечебно-сестринская помощь. Кроме этого, с грустью сообщаем, что вчера вечером, в результате активных боевых действий, российская вооруженная агрессия унесла жизнь еще одного украинского героя, 1992 года рождения", - сообщил он.

По его словам, в целом за прошедшие сутки, 9 августа, подразделениями Объединенных сил зафиксировано 45 прицельных обстрелов со стороны российско-оккупационных войск. Из них 21 прицельный вражеский обстрел зафиксирован на луганском, 24 - на донецком направлении.

С целью сохранения жизни и здоровья личного состава, украинские военные адекватно применяли штатное пехотное вооружение в ответ, и подавляли вражескую огневую активность, отметил Мотузяник.