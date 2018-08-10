Бойовики з опівночі чотири рази обстріляли позиції ОС на Донбасі
Київ • УНН
КИЇВ. 10 серпня. УНН. З опівночі незаконні збройні формування здійснили чотири обстріли позицій Об’єднаних сил на Донбасі. Про це повідомив на брифінгу речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник, передає кореспондент УНН.
"З опівночі українськими військовими зафіксовано 4 прицільних ворожих обстріли. Усі вони відбулися на донецькому напрямку. Застосовуючи гранатомети та стрілецьку зброю, російсько-окупаційні війська вели вогневі провокації поблизу Опитного, Новомихайлівки, Широкиного та Павлополя", - сказав речник МОУ.
За його словами, від початку поточної доби внаслідок бойових дій у підрозділах Об’єднаних сил втрат немає.
Також Мотузяник розповів, що стан здоров’я двох військовослужбовців ЗСУ, що отримали поранення минулої доби, є задовільним.
"Внаслідок бойових дій протягом минулої доби двоє українських військових отримали поранення. Наших захисників доставлено до військового госпіталя, де їм надається кваліфікована лікарсько-сестринська допомога. Окрім цього, із сумом повідомляємо, що вчора ввечері, внаслідок активних бойових дій, російська збройна агресія забрала життя ще одного українського героя, 1992 року народження", - повідомив він.
За його словами, загалом протягом минулої доби, 9 серпня, підрозділами Об’єднаних сил зафіксовано 45 прицільних обстрілів з боку російсько-окупаційних військ. З них 21 прицільний ворожий обстріл зафіксовано на луганському, 24 - на донецькому напрямку.
З метою збереження життя та здоров’я особового складу, українські військові адекватно застосовували штатне піхотне озброєння у відповідь, та придушували ворожу вогневу активність, зауважив Мотузяник.