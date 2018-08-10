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Бойовики з опівночі чотири рази обстріляли позиції ОС на Донбасі

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 серпня. УНН. З опівночі незаконні збройні формування здійснили чотири обстріли позицій Об’єднаних сил на Донбасі. Про це повідомив на брифінгу речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник, передає кореспондент УНН.

Бойовики з опівночі чотири рази обстріляли позиції ОС на Донбасі

"З опівночі українськими військовими зафіксовано 4 прицільних ворожих обстріли. Усі вони відбулися на донецькому напрямку. Застосовуючи гранатомети та стрілецьку зброю, російсько-окупаційні війська вели вогневі провокації поблизу Опитного, Новомихайлівки, Широкиного та Павлополя", - сказав речник МОУ.

За його словами, від початку поточної доби внаслідок бойових дій у підрозділах Об’єднаних сил втрат немає.

Також Мотузяник розповів, що стан здоров’я двох військовослужбовців ЗСУ, що отримали поранення минулої доби, є задовільним.

"Внаслідок бойових дій протягом минулої доби двоє українських військових отримали поранення. Наших захисників доставлено до військового госпіталя, де їм надається кваліфікована лікарсько-сестринська допомога. Окрім цього, із сумом повідомляємо, що вчора ввечері, внаслідок активних бойових дій, російська збройна агресія забрала життя ще одного українського героя, 1992 року народження", - повідомив він.

За його словами, загалом протягом минулої доби, 9 серпня, підрозділами Об’єднаних сил зафіксовано 45 прицільних обстрілів з боку російсько-окупаційних військ. З них 21 прицільний ворожий обстріл зафіксовано на луганському, 24 - на донецькому напрямку.

З метою збереження життя та здоров’я особового складу, українські військові адекватно застосовували штатне піхотне озброєння у відповідь, та придушували ворожу вогневу активність, зауважив Мотузяник.

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