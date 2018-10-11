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Боевики с ночи трижды обстреляли позиции украинских военных на Донбассе

Боевики с ночи трижды обстреляли позиции украинских военных на Донбассе

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 11 октября. УНН. С начала суток незаконные вооруженные формирования совершили три прицельных обстрела позиций Объединенных сил на Донбассе. Об этом сказал на брифинге пресс-секретарь Министерства обороны Украины Максим Праута, передает корреспондент УНН.

"С полуночи до 9 часов утра на линии соприкосновения произошло три прицельных обстрела, все на донецком направлении ... Потерь среди наших защитников нет, ситуация полностью контролируется украинскими подразделениями", - сказал он.

По словам Прауты, боевики ночью из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстреливали позиции наших войск возле Гнутово, а также дважды по направлению оккупированного Безымянного - по опорным пунктам Объединенных сил в районе Широкино.

В то же время, заверил представитель Минобороны, украинские военные огонь не открывали.

Напомним, за прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил боевики незаконных вооруженных формирований так называемых "Л/ДНР" 28 раз открывали огонь по позициям наших войск. В результате обстрелов погибли двое военных и получили ранения трое бойцов. Еще двое украинских бойцов погибли в результате подрыва на минно-взрывном устройстве.

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