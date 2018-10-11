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Бойовики з ночі тричі обстріляли позиції українських військових на Донбасі

Бойовики з ночі тричі обстріляли позиції українських військових на Донбасі

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 жовтня. УНН. З початку доби незаконні збройні формування здійснили три прицільних обстріли позицій Об’єднаних сил на Донбасі. Про це сьогодні сказав на брифінгу речник Міністерства оборони України Максим Праута, передає кореспондент УНН.

“З опівночі до 9-ї години ранку на лінії зіткнення відбулося 3 прицільних обстріли, усі на донецькому напрямку... Втрат серед наших захисників немає, ситуація повністю контрольована українськими підрозділами”, — сказав він.

За словами Праути, бойовики вночі з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї обстрілювали позиції наших військ біля Гнутового, а також двічі з напрямку окупованого Безіменного — по опорних пунктах Об’єднаних сил в районі Широкиного.

Водночас, запевнив речник Міноборони, українські військові вогонь у відповідь не відкривали.

Нагадаємо, протягом минулої доби у районі проведення операції Об’єднаних сил бойовики незаконних збройних формувань так званих “Л/ДНР” 28 разів відкривали вогонь по позиціях наших військ. В результаті обстрілів, загинуло двоє військових та зазнали поранень троє бійців. Ще двоє українських бійців загинули внаслідок підриву на мінно-вибуховому пристрої.

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