Бойовики з ночі тричі обстріляли позиції українських військових на Донбасі

КИЇВ. 11 жовтня. УНН. З початку доби незаконні збройні формування здійснили три прицільних обстріли позицій Об’єднаних сил на Донбасі. Про це сьогодні сказав на брифінгу речник Міністерства оборони України Максим Праута, передає кореспондент УНН.